Чемпионат Франции. «Монако» – «Дижон», «Сен-Кантен» примет «Виллербан» и другие матчи

Теги результаты Страсбур чемпионат Франции LDLC АСВЕЛ Виллербан Гравлин-Дюнкерк Дижон Лимож Монако Бурк Сен-Кантен Баскетбол

Во вторник, 3 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут четыре матча.

«Монако» сыграет с «Дижоном», «Сен-Кантен» примет «Виллербан».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Страсбур – Бурк
Дата проведения
3 октября, 19.30, «Rhénus Sport»
Онлайн матча

Гравлин-Дюнкерк – Лимож
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Sportica»
Онлайн матча

Монако – Дижон
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Сен-Кантен – LDLC АСВЕЛ
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Palais des Sports Pierre-Rate»
Онлайн матча

Положение команд: Париж – 4-0, Монако – 4-0, Шоле – 2-0, Виллербан – 3-1, Бурк – 3-1, Нантер – 3-1, Нанси – 2-1, Лимож – 2-2, Блуа – 2-2, Ле-Ман – 2-2, Элан Шалон – 2-2, Страсбур – 1-1, Сен-Кантен – 1-2, Роанн – 1-3, Дижон – 1-3, Метрополитан – 0-4, Ле-Портель – 0-4, Гравлин-Дюнкерк – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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