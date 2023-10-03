Чемпионат Франции. «Монако» – «Дижон», «Сен-Кантен» примет «Виллербан» и другие матчи

Во вторник, 3 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут четыре матча.

«Монако» сыграет с « », «Сен-Кантен» примет « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Париж – 4-0, – 4-0, Шоле – 2-0, Виллербан – 3-1, – 3-1, Нантер – 3-1, Нанси – 2-1, – 2-2, Блуа – 2-2, Ле-Ман – 2-2, Элан Шалон – 2-2, Страсбур – 1-1, Сен-Кантен – 1-2, Роанн – 1-3, Дижон – 1-3, Метрополитан – 0-4, Ле-Портель – 0-4, Гравлин-Дюнкерк – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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