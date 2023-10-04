ACB. «Обрадойро» сыграет с «Бильбао»

Теги результаты чемпионат Испании Бильбао Обрадойро Баскетбол

В среду, 4 октября, в матче регулярного чемпионата испанской лиги ACB сойдутся «Обрадойро» и «Бильбао».

АСВ

Регулярный чемпионат

Обрадойро – Бильбао
Дата проведения
4 октября, 21.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 3-0, Мурсия – 3-0, Жирона – 3-0, Барселона – 2-1, Валенсия – 2-1, Баскония – 2-1, Ховентуд – 2-1, Обрадойро – 1-0, Бильбао – 1-1, Сарагоса – 1-1, Гран-Канария – 1-2, Бреоган – 1-2, Уникаха – 1-2, Манреса – 1-2, Андорра – 1-2, Паленсия – 0-3, Гранада – 0-3, Тенерифе – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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