ACB. «Ховентуд» – «Гран-Канария», «Реал» против «Барселоны» и другие матчи

Теги результаты Ховентуд Барселона Гран-Канария Реал чемпионат Испании Жирона Гранада Бреоган Манреса Андорра Паленсия Баскетбол

В воскресенье, 1 октября, пройдут пять матчей нового сезона испанской лиги ACB. 

В рамках регулярного чемпионата «Ховентуд» встретится с «Гран-Канарией», «Реал» примет «Барселону».

АСВ

Регулярный чемпионат

Гранада – Жирона
Дата проведения
1 октября, 13.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
Онлайн матча

Ховентуд – Гран-Канария
Дата проведения
1 октября, 13.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Бреоган – Манреса
Дата проведения
1 октября, 18.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Онлайн матча

Андорра – Паленсия
Дата проведения
1 октября, 18.00, «Полиэспортиу де Андорра»
Онлайн матча

Реал – Барселона
Дата проведения
1 октября, 19.30
Онлайн матча

Положение команд: Мурсия – 3-0, Жирона – 2-0, Барселона – 2-0, Реал – 2-0, Валенсия – 2-1, Баскония – 2-1, Обрадойро – 1-0, Бильбао – 1-1, Гран-Канария – 1-1, Сарагоса – 1-1, Ховентуд – 1-1, Бреоган – 1-1, Уникаха – 1-2, Манреса – 0-2, Андорра – 0-2, Паленсия – 0-2, Гранада – 0-2, Тенерифе – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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