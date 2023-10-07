ACB. «Манреса» – «Сарагоса», «Тенерифе» встретится с «Бреоганом»

Теги результаты Ховентуд чемпионат Испании Бреоган Манреса Сарагоса Тенерифе Паленсия Баскетбол

В субботу, 7 октября, в матче регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Манреса» встретится с «Сарагосой», «Тенерифе» сыграет с «Бреоганом».

АСВ

Регулярный чемпионат

Паленсия – Ховентуд
Дата проведения
7 октября, 19.00, «Pabellón Municipal de Palencia»
Онлайн матча

Манреса – Сарагоса
Дата проведения
7 октября, 19.00
Онлайн матча

Тенерифе – Бреоган
Дата проведения
7 октября, 21.45, «Pabellon Insular Santiago Martin»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 3-0, Мурсия – 3-0, Жирона – 3-0, Барселона – 2-1, Валенсия – 2-1, Баскония – 2-1, Ховентуд – 2-1, Бильбао – 2-1, Обрадойро – 1-1, Сарагоса – 1-1, Гран-Канария – 1-2, Бреоган – 1-2, Уникаха – 1-2, Манреса – 1-2, Андорра – 1-2, Паленсия – 0-3, Гранада – 0-3, Тенерифе – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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