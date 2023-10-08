Мо Бамба рассказал, как Эмбиид пригласил его в «Сиксерс»: «Джоэл, пожалуй, сыграл самую важную роль в моем переходе»

Центровой «Филадельфии» рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в команде из Пенсильвании.

«Джоэл, пожалуй, сыграл самую важную роль в моем переходе. Все остальные говорили: «Эй, было бы здорово иметь тебя в команде». Но Джоэл был первым человеком, который помог мне найти свой путь в тот момент, когда я был свободным агентом.

Я рассматривал несколько других команд, но Джоэл – и это был просто разговор, который шел мимоходом, – сказал: «Слушай, я не говорю тебе, куда переходить. В конце концов, ты сам отвечаешь за свою карьеру, но я был бы рад находиться с тобой в одной команде», – рассказал Бамба.

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