Мо Бамба об адаптации в «Филадельфии»: «Переход в команду, где тренерский штаб тоже обновился, немного помогает»

Центровой «Филадельфии» рассказал о процессе адаптации к новому коллективу.

«Честно говоря, это был долгий процесс, но, мне кажется, это та сторона , которую никто не видит, – переезды и адаптация к новым командам, адаптация к новому городу, тренерскому штабу. Но здесь все было очень легко.

Думаю, что переход в команду, где тренерский штаб тоже обновился, немного помогает, потому что они не обязательно, и я говорю это не совсем корректно, зацикливаются на своих привычках и наработках прошлого.

Допустим, тренерский штаб, с которым ты уже провел сезон, постарался бы просто внести коррективы: «Хорошо, если я немного изменю эти ротации, сделаю так и так, извлеку выгоду из прошлого сезона». Я не думаю, что это дает новым игрокам столько возможностей, чтобы не то чтобы показать себя, но хотя бы войти в роль», – сказал Бамба в разговоре с обозревателем Каем Карлином.

Дэмиан Лиллард – теперь самый известный рэпер в истории Висконсина. Что стоит заценить в его творчестве

Сегодня стартует новая Евролига. Объясняем, кто есть кто

Перемен! «Хьюстон»