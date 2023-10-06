Мо Бамба об адаптации в «Филадельфии»: «Переход в команду, где тренерский штаб тоже обновился, немного помогает»
Центровой «Филадельфии» Мо Бамба рассказал о процессе адаптации к новому коллективу.
«Честно говоря, это был долгий процесс, но, мне кажется, это та сторона НБА, которую никто не видит, – переезды и адаптация к новым командам, адаптация к новому городу, тренерскому штабу. Но здесь все было очень легко.
Думаю, что переход в команду, где тренерский штаб тоже обновился, немного помогает, потому что они не обязательно, и я говорю это не совсем корректно, зацикливаются на своих привычках и наработках прошлого.
Допустим, тренерский штаб, с которым ты уже провел сезон, постарался бы просто внести коррективы: «Хорошо, если я немного изменю эти ротации, сделаю так и так, извлеку выгоду из прошлого сезона». Я не думаю, что это дает новым игрокам столько возможностей, чтобы не то чтобы показать себя, но хотя бы войти в роль», – сказал Бамба в разговоре с обозревателем Каем Карлином.
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