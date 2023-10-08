Стив Керр: «Западная конференция сейчас самая сильная в истории»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр высоко оценил уровень конкуренции в Западной конференции в преддверии сезона-2023/24.

«Запад сейчас самый сильный из всех, что я когда-либо видел», – цитирует Керра обозреватель Си Джей Холмс.

«Уорриорз» справились с «Лейкерс» в первом предсезонном матче – 125:108.

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Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

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1 комментарий

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MHP
Я бы сказал, что Тихоокеанский дивизион наверное самый мощный за последние лет 15 (по именам так точно) - абсолютно в каждой команде звёзды: Карри, Томсон, СР, Кавай, PG, Вестбрук, Леброн, Дэвис, Дюрант, Букер, Бил, Фокс.
Космос просто :)
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