Стив Керр: «Западная конференция сейчас самая сильная в истории»

Главный тренер « » высоко оценил уровень конкуренции в Западной конференции в преддверии сезона-2023/24.

«Запад сейчас самый сильный из всех, что я когда-либо видел», – цитирует Керра обозреватель Си Джей Холмс.

«Уорриорз» справились с «Лейкерс» в первом предсезонном матче – 125:108.

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?