Стив Керр: «Западная конференция сейчас самая сильная в истории»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр высоко оценил уровень конкуренции в Западной конференции в преддверии сезона-2023/24.
«Запад сейчас самый сильный из всех, что я когда-либо видел», – цитирует Керра обозреватель Си Джей Холмс.
«Уорриорз» справились с «Лейкерс» в первом предсезонном матче – 125:108.
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Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?
Космос просто :)