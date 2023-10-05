Чемпионат Франции. «Нанси» сыграет с «Парижем»

Теги результаты Нанси чемпионат Франции Париж Баскетбол

В четверг, 5 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Нанси» сыграет с «Парижем».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нанси – Париж
Дата проведения
5 октября, 22.00, «Palais des Sports Jean Weille»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 5-0, Париж – 4-0, Шоле – 3-0, Бурк – 4-1, Нантер – 4-1, Нанси – 2-1, Виллербан – 3-2, Лимож – 3-2, Элан Шалон – 3-2, Блуа – 2-3, Ле-Ман – 2-3, Сен-Кантен – 2-2, Роанн – 2-3, Страсбур – 1-2, Дижон – 1-4, Метрополитан – 0-5, Ле-Портель – 0-5, Гравлин-Дюнкерк – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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