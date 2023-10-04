Чемпионат Франции. «Метрополитан» – «Шоле», «Нантер» сыграет с «Ле-Маном» и другие матчи

Теги результаты Ле-Ман чемпионат Франции Метрополитан Элан Шалон Шоле Роанн Нантер Ле-Портель Блуа Баскетбол

В среду, 4 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут четыре матча.

«Метрополитан» примет «Шоле», «Нантер» сыграет с «Ле-Маном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Роанн – Блуа
Дата проведения
4 октября, 19.30, «Halle André-Vacheresse»
Онлайн матча

Нантер – Ле-Ман
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
Онлайн матча

Метрополитан – Шоле
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча

Элан Шалон – Ле-Портель
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Le Colisée»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 5-0, Париж – 4-0, Шоле – 2-0, Бурк – 4-1, Нантер – 3-1, Нанси – 2-1, Виллербан – 3-2, Лимож – 3-2, Блуа – 2-2, Ле-Ман – 2-2, Элан Шалон – 2-2, Сен-Кантен – 2-2, Страсбур – 1-2, Роанн – 1-3, Дижон – 1-4, Метрополитан – 0-4, Ле-Портель – 0-4, Гравлин-Дюнкерк – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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