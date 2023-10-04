Чемпионат Франции. «Метрополитан» – «Шоле», «Нантер» сыграет с «Ле-Маном» и другие матчи
В среду, 4 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут четыре матча.
«Метрополитан» примет «Шоле», «Нантер» сыграет с «Ле-Маном».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 октября, 19.30, «Halle André-Vacheresse»
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Le Colisée»
Положение команд: Монако – 5-0, Париж – 4-0, Шоле – 2-0, Бурк – 4-1, Нантер – 3-1, Нанси – 2-1, Виллербан – 3-2, Лимож – 3-2, Блуа – 2-2, Ле-Ман – 2-2, Элан Шалон – 2-2, Сен-Кантен – 2-2, Страсбур – 1-2, Роанн – 1-3, Дижон – 1-4, Метрополитан – 0-4, Ле-Портель – 0-4, Гравлин-Дюнкерк – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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