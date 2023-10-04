Чемпионат Италии. «Варезе» – «Пистоя», «Бриндизи» сыграет с «Реджо-Эмилией»

Теги результаты чемпионат Италии Варезе Реджо-Эмилия Бриндизи Пистоя Баскетбол

В среду, 4 октября, двумя матчами продолжится новый сезон итальянской Серии А.

В рамках регулярного чемпионата «Варезе» встретится с «Пистоей», «Бриндизи» сыграет с «Реджо-Эмилией».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Варезе – Пистоя
Дата проведения
4 октября, 20.30, «Enerxenia Arena»
Онлайн матча

Бриндизи – Реджо-Эмилия
Дата проведения
4 октября, 21.30, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча

Положение команд: Наполи – 1-0, Венеция – 1-0, Тренто – 1-0, Виртус – 1-0, Милан – 1-0, Брешия – 1-0, Варезе – 0-0, Бриндизи – 0-0, Пистоя – 0-0, Виктория Либертас – 0-1, Реджо-Эмилия – 0-0, Тревизо – 0-1, Скафати – 0-1, Ваноли Кремона – 0-1, Дертона – 0-1, Динамо Сассари – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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