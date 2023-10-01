Чемпионат Италии. «Милан» примет «Тревизо», «Скафати» – «Виртус» и другие матчи
В воскресенье, 1 октября, пятью матчами продолжится новый сезон итальянской Серии А.
В рамках регулярного чемпионата «Милан» примет «Тревизо», «Скафати» – «Виртус».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 октября, 17.30, «Palasport Taliercio»
- Дата проведения
- 1 октября, 18.00, «PalaLeonessa»
- Дата проведения
- 1 октября, 18.30, «Palasport Roberta Serradimigni»
- Дата проведения
- 1 октября, 19.15, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 1 октября, 20.30, «PalaMangano»
Положение команд: Тренто – 1-0, Виртус – 0-0, Милан – 0-0, Дертона – 0-0, Динамо Сассари – 10-0, Варезе – 0-0, Венеция – 0-0, Бриндизи – 0-0, Виктория Либертас – 0-0, Брешия – 0-0, Реджо-Эмилия – 0-0, Тревизо – 0-0, Наполи – 0-0, Скафати – 0-0, Пистоя – 0-0, Ваноли Кремона – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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