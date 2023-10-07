Чемпионат Италии. «Тревизо» сыграет с «Брешией»

В субботу, 7 октября, в матче регулярного чемпионата итальянской Серии А «Тревизо» сойдется с «Брешией».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Наполи – 1-0, Венеция – 1-0, Тренто – 1-0, Виртус – 1-0, Милан – 1-0, – 1-0, Варезе – 1-0, Реджо-Эмилия – 1-0, Бриндизи – 0-1, Пистоя – 0-1, Виктория Либертас – 0-1, Тревизо – 0-1, Скафати – 0-1, Ваноли Кремона – 0-1, Дертона – 0-1, Динамо Сассари – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА

Новички Единой Лиги ВТБ. Иван Лазарев – об «Уралмаше» и «Руне»