Чемпионат Италии. «Тревизо» сыграет с «Брешией»

Теги результаты чемпионат Италии Брешия Тревизо Баскетбол

В субботу, 7 октября, в матче регулярного чемпионата итальянской Серии А «Тревизо» сойдется с «Брешией».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Тревизо – Брешия
Дата проведения
7 октября, 21.30, «PalaVerde»
Онлайн матча

Положение команд: Наполи – 1-0, Венеция – 1-0, Тренто – 1-0, Виртус – 1-0, Милан – 1-0, Брешия – 1-0, Варезе – 1-0, Реджо-Эмилия – 1-0, Бриндизи – 0-1, Пистоя – 0-1, Виктория Либертас – 0-1, Тревизо – 0-1, Скафати – 0-1, Ваноли Кремона – 0-1, Дертона – 0-1, Динамо Сассари – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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