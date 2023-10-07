Чемпионат Греции. АЕК – «Лаврион», ПАОК против «Промитеаса»
В субботу, 7 октября, стартует новый сезон греческой лиги.
В рамках регулярного чемпионата АЕК примет «Лаврион», ПАОК дома сыграет против «Промитеаса».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 октября, 17.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
- Дата проведения
- 7 октября, 17.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
- Дата проведения
- 7 октября, 20.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
Положение команд: Олимпиакос – 0-0, Панатинаикос – 0-0, Перистери – 0-0, ПАОК – 0-0, АЕК – 0-0, Промитеас – 0-0, Колоссос – 0-0, Арис – 0-0, Лаврион – 0-0, Аполлон – 0-0, Кардицас – 0-0, Марусси – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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