Чемпионат Греции. АЕК – «Лаврион», ПАОК против «Промитеаса»

Теги результаты АЕК ПАОК чемпионат Греции Колоссос Перистери Промитеас Лаврион Баскетбол

В субботу, 7 октября, стартует новый сезон греческой лиги.

В рамках регулярного чемпионата АЕК примет «Лаврион», ПАОК дома сыграет против «Промитеаса».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Колоссос – Перистери
Дата проведения
7 октября, 17.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
Онлайн матча

АЕК – Лаврион
Дата проведения
7 октября, 17.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
Онлайн матча

ПАОК – Промитеас
Дата проведения
7 октября, 20.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 0-0, Панатинаикос – 0-0, Перистери – 0-0, ПАОК – 0-0, АЕК – 0-0, Промитеас – 0-0, Колоссос – 0-0, Арис – 0-0, Лаврион – 0-0, Аполлон – 0-0, Кардицас – 0-0, Марусси – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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