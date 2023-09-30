Суперкубок Греции. «Олимпиакос» в финале сыграет с «Панатинаикосом»

Теги результаты Олимпиакос Панатинаикос ПАОК чемпионат Греции Перистери Баскетбол

Сегодня на Родосе пройдут решающие матчи Суперкубка Греции.

«Олимпиакос» в финале сойдется с принципиальным соперником «Панатинаикосом».

Суперкубок Греции

Родос

Финал

ОЛИМПИАКОС – Панатинаикос

30 сентября. 20.30

Матч за 3-е место

ПеристериПАОК

30 сентября. 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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