Суперкубок Греции. «Олимпиакос» в финале сыграет с «Панатинаикосом»
Сегодня на Родосе пройдут решающие матчи Суперкубка Греции.
«Олимпиакос» в финале сойдется с принципиальным соперником «Панатинаикосом».
Суперкубок Греции
Родос
Финал
ОЛИМПИАКОС – Панатинаикос
30 сентября. 20.30
Матч за 3-е место
Перистери – ПАОК
30 сентября. 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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