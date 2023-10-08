Боян Богданович не поможет «Детройту» в матче против «Финикса» из-за травмы

Форвард « » Богдан Богданович пропустит первый предсезонный матч команды из-за полученного повреждения.

Хорват не сможет принять участие в воскресной игре против « », получив небольшое растяжение правой икроножной мышцы, пишет Detroit News со ссылкой на команду.

Это является мерой предосторожности, добавляет издание, и Богданович пройдет повторное обследование на следующей неделе.

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