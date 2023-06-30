«Детройт» просит за Бояна Богдановича пик первого и несколько пиков второго раунда
«Детройт» выслушивает различные предложения по форварду Бояну Богдановичу.
По информации Action Network со ссылкой на несколько команд НБА, «Пистонс» просят за Богдановича драфт-пик первого раунда, а также несколько пиков второго.
34-летний Богданович в регулярке-2022/23 набирал в среднем 21,6 очка, реализуя 48,8% бросков с игры и 41,1% из-за дуги.
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Единственное, что ему уже 34 года, но пару сезонов еще может играть на уровне, да и контракт у него вполне вменяемый.