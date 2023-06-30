«Детройт» просит за Бояна Богдановича пик первого и несколько пиков второго раунда

Теги возможные переходы Детройт НБА Боян Богданович Баскетбол

«Детройт» выслушивает различные предложения по форварду Бояну Богдановичу.

По информации Action Network со ссылкой на несколько команд НБА, «Пистонс» просят за Богдановича драфт-пик первого раунда, а также несколько пиков второго.

34-летний Богданович в регулярке-2022/23 набирал в среднем 21,6 очка, реализуя 48,8% бросков с игры и 41,1% из-за дуги.

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2 комментария

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Отец Мельдоний
Ну, за такого игрока не высокие запросы, правда какой пик первого раунда - это все же понятие растяжимое, пятый или 25-тый.
Единственное, что ему уже 34 года, но пару сезонов еще может играть на уровне, да и контракт у него вполне вменяемый.
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Tim Timson
а как же строить команду вокруг него?)
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