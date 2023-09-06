Пи Джей Вашингтон: «Рад тому, что Майлз Бриджес вернулся в «Шарлотт»

Теги Шарлотт НБА Майлз Бриджес Пи Джей Вашингтон Баскетбол

Игрок «Шарлотт» Пи Джей Вашингтон отреагировал на возвращение в команду форварда Майлза Бриджеса.

Бриджес пропустил прошлый сезон за инцидент с домашним насилием.

«Рад тому, что Майлз Бриджес вернулся в «Шарлотт» и снова сможет играть в баскетбол. Особенно после всего, с чем ему пришлось иметь дело в последнее время.

Снова быть в команде и держать в руках баскетбольный мяч – это очень хорошо для него. Я рад за Майлза», – заявил Вашингтон.

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1 комментарий

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I Luv It
« Особенно после всего, с чем ему пришлось иметь дело в последнее время.» )))))))))))

Сказал так, будто это бриджеса туша в 5 раз больше его отоварила)
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