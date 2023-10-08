Джонатан Куминга набрал 24 очка и сделал 8 подборов в предсезонном матче против «Лейкерс»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА видео Джонатан Куминга Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга стал самым результативным игроком предсезонного матча против «Лейкерс» (125:108).

За 24 минуты на площадке Куминга набрал 24 очка, сделал 8 подборов, 4 передачи, 2 блок-шота, а также совершил 5 потерь.

Форвард реализовал 8 из 14 с игры (4 из 8 трехочковых) и 4 из 5 с линии.

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий