Джонатан Куминга набрал 24 очка и сделал 8 подборов в предсезонном матче против «Лейкерс»

Форвард « » стал самым результативным игроком предсезонного матча против « » (125:108).

За 24 минуты на площадке Куминга набрал 24 очка, сделал 8 подборов, 4 передачи, 2 блок-шота, а также совершил 5 потерь.

Форвард реализовал 8 из 14 с игры (4 из 8 трехочковых) и 4 из 5 с линии.

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