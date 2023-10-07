Эмил Райкович о матче против «Зенита» «Интересно посмотреть, какой получится игра наших обновленных команд»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от воскресного матча против «Зенита» в рамках Единой лиги ВТБ.

«Будет интересно посмотреть, какой получится игра наших обновленных команд.

Ведь с «Зенитом» и «Локо» чаще всего встречались в прошлом сезоне. Оба клуба обладают большими амбициями, но обе команды еще находятся в процессе построения. Как обычно, будем стараться победить», – сказал Райкович.

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