Эмил Райкович о матче против «Зенита» «Интересно посмотреть, какой получится игра наших обновленных команд»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от воскресного матча против « » в рамках Единой лиги ВТБ.

«Будет интересно посмотреть, какой получится игра наших обновленных команд.

Ведь с «Зенитом» и «Локо» чаще всего встречались в прошлом сезоне. Оба клуба обладают большими амбициями, но обе команды еще находятся в процессе построения. Как обычно, будем стараться победить», – сказал Райкович.

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