Сергей Быков о фаворите матча «Зенит» – ЦСКА: «Встречаются две равные команды»
Бывший игрок ЦСКА, чемпион Европы Сергей Быков оценил расклад сил перед матчем фаворитов Единой лиги ВТБ «Зенита» и ЦСКА.
«Думаю, это будет очень интересный матч двух качественных команд.
Фаворит предстоящей игры? Не знаю, думаю, что встречаются равные команды, равные соперники», – заявил Быков.
Игра «Зенит» – ЦСКА состоится в Санкт‑Петербурге 8 октября.
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