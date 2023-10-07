Сергей Быков о фаворите матча «Зенит» – ЦСКА: «Встречаются две равные команды»

Бывший игрок ЦСКА, чемпион Европы Сергей Быков оценил расклад сил перед матчем фаворитов лиги ВТБ « » и .

«Думаю, это будет очень интересный матч двух качественных команд.

Фаворит предстоящей игры? Не знаю, думаю, что встречаются равные команды, равные соперники», – заявил Быков.

Игра «Зенит» – ЦСКА состоится в Санкт‑Петербурге 8 октября.

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