Хавьер Паскуаль: «К сожалению, у нас всего полтора дня на подготовку к матчу с ЦСКА»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ против ЦСКА.
«В воскресенье у нас большой матч против ЦСКА. К сожалению, по разным причинам у нас всего полтора дня на подготовку, в то время как ЦСКА играл во вторник. Но в воскресенье нам в любом случае нужно быть готовыми и нужно сыграть хорошо и постараться победить.
Сейчас не время думать, кто фаворит, а кто нет, фаворитом будет тот, кто заслужит победить. Сезон долгий, посмотрим», – заявил Паскуаль.
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