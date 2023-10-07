Хавьер Паскуаль: «К сожалению, у нас всего полтора дня на подготовку к матчу с ЦСКА»

Главный тренер « » поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ против .

«В воскресенье у нас большой матч против ЦСКА. К сожалению, по разным причинам у нас всего полтора дня на подготовку, в то время как ЦСКА играл во вторник. Но в воскресенье нам в любом случае нужно быть готовыми и нужно сыграть хорошо и постараться победить.

Сейчас не время думать, кто фаворит, а кто нет, фаворитом будет тот, кто заслужит победить. Сезон долгий, посмотрим», – заявил Паскуаль.

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