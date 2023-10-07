Антон Карданахишвили о матче против «Зенита»: «Готовились несколько дней. Будем бороться»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Антон Карданахишвили Баскетбол

Разыгрывающий ЦСКА Антон Карданахишвили заявил, что команда несколько дней готовилась к матчу против «Зенита» и будет бороться.

— Поражение «Зенита» от новичка лиги «Уралмаша» в первом матче чемпионата удивило?

— В целом, конечно, да, но «Уралмаш» еще во время предсезонной подготовки показал, что готов зайти в лигу как сильная команда. И думаю, они преподнесут немало сюрпризов. Они в предсезонку и нас тоже обыграли. Так что поражение петербуржцев в той встрече удивило, но я не могу сказать, что сильно. К тому же, в следующем матче они уже обыграли «Самару».

— Какой игры ожидаете в матче с «Зенитом»?

— Ну, если я все расскажу, то все будут знать, как мы к этому матчу готовимся. Так что все увидите потом.

— Как оцениваете игровое и функциональное состояние вашей команды перед игрой в Санкт‑Петербурге?

— Думаю, что уже лучше. Мы готовились к игре несколько дней. Единственное — травмы и болезни немного подкосили, но готовы, думаю, хорошо. Будем бороться.

Новички Единой Лиги ВТБ. Иван Лазарев – об «Уралмаше» и «Руне»

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