Энтони Дэвис: «Меня лишили пары наград лучшему оборонительному игроку»

Теги Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис считает, что давно заслуживает награды лучшему оборонительному игроку лиги.

«Конечно, мне кажется, что меня обманули и лишили пары наград за защиту.

Но самое главное для меня – сколько перстней я получу, прежде чем завершу карьеру. Главная цель – выиграть чемпионат. Индивидуальные награды – это бонус. Конечно, все хотят выиграть какую-нибудь индивидуальную награду, но на самом деле это не главное», – сказал Дэвис.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

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3 комментария

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tusiel
это он про части своего тела?
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Tim Timson
Ответ banderos
Выдайте бронежилет и спецназовский щит этому ДПОю
ему уже выдали оберег. хранит , чтобы не сыграть больше 65 игр)
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