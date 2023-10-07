Энтони Дэвис: «Меня лишили пары наград лучшему оборонительному игроку»

Центровой «Лейкерс» считает, что давно заслуживает награды лучшему оборонительному игроку лиги.

«Конечно, мне кажется, что меня обманули и лишили пары наград за защиту.

Но самое главное для меня – сколько перстней я получу, прежде чем завершу карьеру. Главная цель – выиграть чемпионат. Индивидуальные награды – это бонус. Конечно, все хотят выиграть какую-нибудь индивидуальную награду, но на самом деле это не главное», – сказал Дэвис.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?