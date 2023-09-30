Адриатическая лига. «Будучность» против «Задара», «Игокеа» встретится с «Црвеной Звездой»

Теги результаты Цедевита-Олимпия Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Задар Будучность Мега Игокеа Баскетбол

В субботу, 30 сентября, продолжится новый сезон Адриатической лиги.

В рамках регулярного чемпионата черногорская «Будучность» примет хорватский «Задар», боснийская «Игокеа» встретится с сербской «Црвеной Звездой»

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Цедевита Олимпия – Мега
Дата проведения
30 сентября, 19.00
Онлайн матча

Будучность – Задар
Дата проведения
30 сентября, 19.30
Онлайн матча

Игокеа – Црвена Звезда MTS
Дата проведения
30 сентября, 21.00
Онлайн матча

Положение команд: Студентски Центар Черногория – 1-0, Партизан Сербия – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Будучность Черногория – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-0, ФМП Сербия – 0-0, Мега Сербия – 0-0, Задар Хорватия – 0-0,  Игокеа Босния и Герцеговина – 0-0, Цибона Хорватия – 0-0, Морнар Бар Черногория – 0-0, Борац Чачак Сербия – 0-0, КРКА Словения – 0-0, Сплит Хорватия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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