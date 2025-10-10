Гершон Ябуселе завершил красивую атаку «Никс» данком после навеса
«Нью-Йорк» выдал шикарный мини-отрезок по ходу матча с «Миннесотой».
Защитникам «Никс» Джейлену Брансону и Майлзу Макбрайду удалось спровоцировать потерю у Джулиуса Рэндла. Лидер команды нырнул на паркет и начал быструю атаку, которую эффектно завершил Гершон Ябуселе.
«Нью-Йорк» победил в овертайме – 100:95.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости