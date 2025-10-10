Гершон Ябуселе завершил красивую атаку «Никс» данком после навеса

«Нью-Йорк» выдал шикарный мини-отрезок по ходу матча с «Миннесотой».

Защитникам «Никс» Джейлену Брансону и Майлзу Макбрайду удалось спровоцировать потерю у Джулиуса Рэндла. Лидер команды нырнул на паркет и начал быструю атаку, которую эффектно завершил Гершон Ябуселе .

«Нью-Йорк » победил в овертайме – 100:95.