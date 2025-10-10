1

Мозгов назвал Топ-5 любимых одноклубников – Леброн, Моня, Хряпа, Швед и Кириленко

Тимофей Мозгов назвал Топ-5 любимых одноклубников в своей карьере.

В список бывшего игрока НБА и сборной России вошли Леброн Джеймс, Сергей Моня, Виктор Хряпа, Алексей Швед и Андрей Кириленко.

Вместе с Джеймсом российский центровой в составе «Кливленда» в 2016 году стал чемпионом НБА, с товарищами по национальной команде – бронзовым призером Евробаскета-2011 и Олимпийских игр в Лондоне 2012 года.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Jao Mile Podcast
logoАндрей Кириленко
logoЛеброн Джеймс
logoСергей Моня
logoАлексей Швед
logoсборная России
logoТимофей Мозгов
logoВиктор Хряпа
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс пропустит 3-4 недели
11вчера, 21:18
Энес Кантер Фридом: «Если играешь с Леброном и сезон не задался, то всегда нужен «козел отпущения»
2вчера, 14:50
Деандре Эйтон о совместных тренировках с Дончичем и Леброном: «У меня такой возможности еще не было»
13вчера, 13:47
Партнер Леброна Джеймса Мэверик Картер больше не участвует в проекте новой международной баскетбольной лиги
1вчера, 11:30
Главные новости
Пэйтон Притчард: «В старшей школе добился огромного прогресса, играя 1 на 1 со Стивом Блэйком. Не победил его ни разу»
20 минут назад
Билл Симмонс: «У Янниса 8-8 в сериях плей-офф. Это начинает его по-настоящему доставать»
346 минут назад
НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» победил «Детройт», «Нью-Йорк» одолел «Миннесоту» в овертайме и другие матчи
3сегодня, 02:43
Гершон Ябуселе завершил красивую атаку «Никс» данком после навеса
сегодня, 02:41Видео
Тейтум проинформировал «Селтикс», что хочет играть в сезоне-25/26 (Чарания)
1сегодня, 02:18
Леброн Джеймс пропустит 3-4 недели
11вчера, 21:18
Пол Пирс арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде
2вчера, 21:11
Евролига. 30 очков и бросок под сирену Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» обыграть «Басконию», «Реал» победил «Виллербан» и другие результаты
вчера, 20:53
Дуэйн Уэйд об Эрике Споэльстре: «В плей-офф он буквально подписывал с нами контракты на определенные роли»
1вчера, 20:42
Генеральные менеджеры НБА считают, что «Атланта» провела лучшее межсезонье
1вчера, 20:17
Ко всем новостям
Последние новости
Девин Букер: «Лето выдалось слишком долгим. На мне сейчас лежит большая ответственность»
сегодня, 02:04
Йовица Арсич после поражения от «Автодора»: «При первых трудностях наши игроки сбиваются на импровизацию»
вчера, 18:15
Миленко Богичевич о победе над «Енисеем»: «Исход матча решило одно владение, но мы ожидали подобного»
вчера, 18:07
«Арис» проявляет интерес к Кристу Кумадже
вчера, 15:25
Джонни Ферфи о Тайризе Халибертоне: «Самый разговорчивый человек на свете»
вчера, 14:04
Томислав Томович возглавит «Црвену Звезду» в матче с «Фенербахче»
вчера, 13:18
Ди Джей Стюарт – MPV 2-го тура Еврокубка
вчера, 12:00Фото
Александр Щербенев о победе над «Уралмашем»: «Играли жестко. Контролировали матч»
вчера, 11:10
«Партизан» получил штраф в 13000 евро за поведение болельщиков в матче против «Милана»
вчера, 07:34
Еврокубок. 27 очков Марко Симонович не спасли «Тюрк Телеком» от поражения «Бурку», «Будучность» проиграла «Тренто» и другие результаты
8 октября, 20:07