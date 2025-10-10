Мозгов назвал Топ-5 любимых одноклубников – Леброн, Моня, Хряпа, Швед и Кириленко
Тимофей Мозгов назвал Топ-5 любимых одноклубников в своей карьере.
В список бывшего игрока НБА и сборной России вошли Леброн Джеймс, Сергей Моня, Виктор Хряпа, Алексей Швед и Андрей Кириленко.
Вместе с Джеймсом российский центровой в составе «Кливленда» в 2016 году стал чемпионом НБА, с товарищами по национальной команде – бронзовым призером Евробаскета-2011 и Олимпийских игр в Лондоне 2012 года.
