Наталья Брайант выступила креативным директором короткометражного фильма про «Лейкерс»
Старшая дочь Кобе Брайанта приняла участие в создании фильма про «Лейкерс».
Наталья Брайант выступила креативным директором созданного калифорнийским клубом короткометражного фильма «Вечная икона: фиолетовый и золотой по всему миру».
«Проект стал замечательной площадкой для совместной работы с разными творческими людьми. Мы все объединились, чтобы попытаться передать влияние «Лейкерс» не только в Лос-Анджелесе, но и во всем мире», – рассказала 22-летняя Наталья.
Фильм вышел 8 октября, эпизодические роли в нем достались нынешним звездам «Лейкерс» Леброну Джеймсу и Луке Дончичу, а также легенде «озерников» Мэджику Джонсону.
Прославленный игрок «Лейкерс» Кобе Брайант после завершения карьеры в НБА становился обладателем премии «Оскар» за создание короткометражки про баскетбол.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
