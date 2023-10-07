Леброн Джеймс платил Ричу Полу 48 тысяч долларов в год в начале их сотрудничества
Влиятельный агент Рич Пол рассказал о том, в каких условиях начиналась его совместная деятельность с юным Леброном Джеймсом.
«Я отвечал за стиль Леброна во время его дебютного сезона. Я брал на себя любые роли. Был стилистом, музыкальным продюсером, тренером», – рассказал Пол.
Джеймс был подростком, когда впервые встретил Пола. У него на тот момент был бизнес по перепродаже футболок, который иногда велся в багажнике его машины. Леброн на заре сотрудничества платил своему представителю 48 000 долларов в год.
Сейчас Пол руководит агентством Klutch Sports, с которым сотрудничают многие звезды НБА.
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