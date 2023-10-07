Леброн Джеймс платил Ричу Полу 48 тысяч долларов в год в начале их сотрудничества

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Рич Пол Баскетбол

Влиятельный агент Рич Пол рассказал о том, в каких условиях начиналась его совместная деятельность с юным Леброном Джеймсом.

«Я отвечал за стиль Леброна во время его дебютного сезона. Я брал на себя любые роли. Был стилистом, музыкальным продюсером, тренером», – рассказал Пол.

Джеймс был подростком, когда впервые встретил Пола. У него на тот момент был бизнес по перепродаже футболок, который иногда велся в багажнике его машины. Леброн на заре сотрудничества платил своему представителю 48 000 долларов в год.

Сейчас Пол руководит агентством Klutch Sports, с которым сотрудничают многие звезды НБА.

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4 комментария

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Михаил Евдокимов
Ответ Владимир Алексеев
никогда не понимал зачем агенты в НБА и риэлторы
А что не понятного? Они занимаются юридическими вопросами, перебирают варианты по контрактам. Вполне понятная и нужная работа.
+7
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kolyan#15
Ну неплохо за 50к подработка
+1
0
+1
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saner-s88
Ответ kolyan#15
Ну неплохо за 50к подработка
50к в год это вроде х2 зарплата работника макдака
0
0
0
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