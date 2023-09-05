Рич Пол о переходе Леброна из «Кливленда» в «Лейкерс»: «Ему быстро все наскучивает»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА Рич Пол Баскетбол

Агент Рич Пол, который представляет Леброна Джеймса, объяснил, почему форвард в 2018 году покинул «Кливленд» и перешел в «Лейкерс».

«Знающие Леброна не удивятся: ему быстро все наскучивает. Верно? Мы искали интересное место с талантливыми ребятами. В то время в «Лейкерс» так и было – Джерри (Басс – Sports.ru) проделал отличную работу на драфте. Куз, Брэндон Ингрэм, Лонзо Болл, Джош Харт, Все они были молоды, но талант там присутствовал.

Если вы были в трех разных командах и везде побеждали, то это очень сильно. Победы в разных местах, с разными командами», – заявил Пол.

Леброн становился чемпионом НБА с «Майами», «Кливлендом» и «Лейкерс».

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7 комментариев

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Григорий Ефимов
"Мы искали интересное место с талантливыми ребятами" - чтобы было кого обменять)
+17
0
+17
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Jazzzz
То, что ему быстро все наскучивает, видно по его «реформаторской» школе в Акроне, на которую он положил
+9
-1
+8
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noke
Если речь идёт о поражениях, то да.
+4
0
+4
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Максим Максимов
Ему все быстро наскучивает..
Леброн проведет 21 сезон...
+2
0
+2
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Light Yagami
Ответ ты не прав
Пока из всего, что сказал Рич - это главный бред. Звезды Филы были солиднее и уже с опытом игры в пост сезоне. А в лал он ехал ради бизнеса
А кто там из звёзд был в Филли? Эмбиид ему как пятое колесо, если заранее знал, что ему Дэйвиса подгонят. Потенциальный баст Фульц и "будущий Леброн" Симманс без броска.
+2
-2
0
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Mr.BadGuy
Ответ Григорий Ефимов
"Мы искали интересное место с талантливыми ребятами" - чтобы было кого обменять)
Мы искали место с молодыми королями
+1
-1
0
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