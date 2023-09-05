Агент Рич Пол, который представляет , объяснил, почему форвард в 2018 году покинул «Кливленд» и перешел в « ».

«Знающие Леброна не удивятся: ему быстро все наскучивает. Верно? Мы искали интересное место с талантливыми ребятами. В то время в «Лейкерс» так и было – Джерри (Басс – Sports.ru) проделал отличную работу на драфте. Куз, Брэндон Ингрэм, Лонзо Болл, Джош Харт, Все они были молоды, но талант там присутствовал.

Если вы были в трех разных командах и везде побеждали, то это очень сильно. Победы в разных местах, с разными командами», – заявил Пол.

Леброн становился чемпионом с « », « » и «Лейкерс».

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