Рич Пол: «Леброн существует в новостной реальности в режиме 24/7/365, это токсичная среда. Джордану не пришлось иметь с этим дела»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА Рич Пол Баскетбол

Рич Пол, агент форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, объяснил, в чем преимущество его клиента перед 6-кратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.

Баскетбольная общественность продолжает выяснять, кто из этой пары более заслуживает именоваться величайшим игроком всех времен. По мнению Пола, путь суперзвезды «Лейкерс» к вершине был более сложным.

«Майк вышел за рамки, вывел игру на новый уровень. Когда появился Кобе, то он копировал его. Это многое значит. Но Леброн стал первым игроком, который существует в спортивной новостной реальности в режиме 24/7/365, в реальности постоянного высказывания всевозможных мнений. Причем высказывающие не всегда обладают опытом и знаниями, достаточными, чтобы делать это обоснованно.

Вам постоянно говорят, что и как вы должны делать. В спортивном мире имеет место довольно токсичная среда, в которой приходится выживать. Майк никогда не сталкивался с таким. Наверное, самым жестким его критиком был журналист Питер Веши.

Мое мнение таково, что рога Леброна сделаны из платины, а у Майкла Джордана они, возможно, золотые. Почему? Потому что это Леброна нужно было сравнивать с Майком. С кем нужно было сравнивать Майка?» – заявил Пол.

«Зовите меня Баскетболмэном». Правила жизни Леброна Джеймса

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29 комментариев

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zippa
Так старательно выискивали хоть какое-то преимущество Леброна. Ну а что если эта среда - это не помеха, а в умелых руках дополнительная возможность? У Леброна есть соцсети, эвенты, подкасты, нетворкинг чтобы продвигать своё наследие, у Джордана этого не было. Игры Джордана записывали на VHS и давали смотреть друзьям во дворе. Когда Майкл воспользовался этими технологиями и выкатил "Последний танец" это стало событием планетарного масштаба. Леброн выкатил Спейс-Джем-2 (лучше бы не выкатывал). Поэтому тут как посмотреть, хейт или промоушен это всё.
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Daishi
>Причем высказывающие не всегда обладают опытом и знаниями, достаточными, чтобы делать это обоснованно.

Самое смешное, что под это определение идеально подходит и сам Леброша, который регулярно всякую хрень несет в соцсетях или лезет куда-то не разобравшись в ситуации. :)
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47rhvg9927
Рич Пол: «Леброн существует в новостной реальности в режиме 60/60/24/7/30/12/365 иногда 366»
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voose
В его словах есть смысл. Если бы Майк был под лупой соцсетей и всяких TMZ, какие, возможно, были бы скандалы с его лудоманией и разводом, например. В те годы было намного легче утаивать грязюку.
Леброн от этого не становится лучше Джордана, но слова Пола не прямо чтобы неуместны.
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Олененок Бэмби
Ответ voose
В его словах есть смысл. Если бы Майк был под лупой соцсетей и всяких TMZ, какие, возможно, были бы скандалы с его лудоманией и разводом, например. В те годы было намного легче утаивать грязюку. Леброн от этого не становится лучше Джордана, но слова Пола не прямо чтобы неуместны.
Ой да ладно, сложно утаивать. Много ли мы знаем о Кавае? Батлере? Клэе?
Он сам виноват, что всё на показ выставляет, как сейчас Джордан живёт, чем занимается, кроме официальных мероприятий - мало кто знает. Так что на сколько он пол лупой - выбор самого Леброна, т.к. этой лупой он и торгует
+14
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Андрей 13
А Джеймс будто бы не пользуется этим, никакого хайпа не ловит, да? В том то и дело, что Джордана знал весь мир, когда интернет еще только начинал набирать обороты. А сейчас каждый попадает в ленту. Вон даже Остин Ривз "звезда". У Джеймса "рога платиновые", а у Джордана "возможно"! золотые... Еще бы сказал что деревянные... До Джордана был Мэджик и Берд, но Майкл показал новый уровень. В сравнении с Мэджиком почти все отдают предпочтение Джеймсу, но есть Джордан, и его никак не получается обойти. И кто в этом виноват? Это общественность, они просто не признают. Тут и рекорды всевозможные бей, и фильм снимай, все что угодно. И наверное еще даже два чемпионства не помогут. Потому как сам путь, перебежки из команды в команду, собирание звездных составов, да и стиль игры, ни в какое сравнение не идет с игрой и карьерой Джордана. Ибо большинство все помнят. Да и будут помнить я думаю.
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Андрей 13
Ответ Light Yagami
И в чём он не прав? Никто столько хейта не получал за свою карьеру, как Леброн. Даже за пределами баскетбола только Саня шомпол на ум приходит, но у него и результаты скромнее гораздо, чем у Брона.
Так никто не болтал столько бреда, как он.
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ты не прав
Ответ Дмитрий
Все верно. А вообще корректно сравнение? если один не был в такой реальности, а другой был, то как можно рассуждать о последствиях. Только фантазия этого рассуждателя. Да и за что мог Джордан получать подобный хейт я и представить не могу) а у Леброна комплекс перед своим кумиром, тогда как у Воздушества такой проблемы нет. Вот о чем надо говорить Полу.
За лудоманию, за смены тренеров, за нытье, за заоблачную зарплату, за избиение партнеров, за шантаж, за бейсбол, за "я устал я ухожу я передумал я вернулся", за обещания в вашингтоне, за срачи с президентом, за лицемерие, за дрим тим, за отсутствие позиции или за ее наличие , за белых господ или черных братишек.

Действительно, за что
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Дмитрий
Ответ zippa
Так старательно выискивали хоть какое-то преимущество Леброна. Ну а что если эта среда - это не помеха, а в умелых руках дополнительная возможность? У Леброна есть соцсети, эвенты, подкасты, нетворкинг чтобы продвигать своё наследие, у Джордана этого не было. Игры Джордана записывали на VHS и давали смотреть друзьям во дворе. Когда Майкл воспользовался этими технологиями и выкатил "Последний танец" это стало событием планетарного масштаба. Леброн выкатил Спейс-Джем-2 (лучше бы не выкатывал). Поэтому тут как посмотреть, хейт или промоушен это всё.
Все верно. А вообще корректно сравнение? если один не был в такой реальности, а другой был, то как можно рассуждать о последствиях. Только фантазия этого рассуждателя. Да и за что мог Джордан получать подобный хейт я и представить не могу) а у Леброна комплекс перед своим кумиром, тогда как у Воздушества такой проблемы нет. Вот о чем надо говорить Полу.
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volshebstvo
Ответ zippa
Так старательно выискивали хоть какое-то преимущество Леброна. Ну а что если эта среда - это не помеха, а в умелых руках дополнительная возможность? У Леброна есть соцсети, эвенты, подкасты, нетворкинг чтобы продвигать своё наследие, у Джордана этого не было. Игры Джордана записывали на VHS и давали смотреть друзьям во дворе. Когда Майкл воспользовался этими технологиями и выкатил "Последний танец" это стало событием планетарного масштаба. Леброн выкатил Спейс-Джем-2 (лучше бы не выкатывал). Поэтому тут как посмотреть, хейт или промоушен это всё.
В высказывании речь идет о хейте.

А тут вся мысль переиначена в пиар.

Но даже так, Джордан играл во времена когда освещался баскетбол не так. И всех его фанатов как минимум из СНГ притянули за уши к величайшему. Альтернативы то не было. Об этом почему то забывается.

Сейчас каждый околозвездный игрок имеет свою фанбазу и навязывание Леброна в качестве величайшего уже не так эффективно, как раньше)
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Vanila Panda
Ответ ты не прав
За лудоманию, за смены тренеров, за нытье, за заоблачную зарплату, за избиение партнеров, за шантаж, за бейсбол, за "я устал я ухожу я передумал я вернулся", за обещания в вашингтоне, за срачи с президентом, за лицемерие, за дрим тим, за отсутствие позиции или за ее наличие , за белых господ или черных братишек. Действительно, за что
Джордан еще и изменял жене постоянно. Я хз, как тут челики все это дэфают и думают, что Джордана бы не подняли бы на вилы сейчас всякие обиженки. Моранта просто за пушки почти слили. У джордана хвост из косяков раз в 10 больше
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Дмитрий
Ответ ты не прав
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Ну ты написал бредятину какую то.
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ты не прав
Ответ Андрей 13
А Джеймс будто бы не пользуется этим, никакого хайпа не ловит, да? В том то и дело, что Джордана знал весь мир, когда интернет еще только начинал набирать обороты. А сейчас каждый попадает в ленту. Вон даже Остин Ривз "звезда". У Джеймса "рога платиновые", а у Джордана "возможно"! золотые... Еще бы сказал что деревянные... До Джордана был Мэджик и Берд, но Майкл показал новый уровень. В сравнении с Мэджиком почти все отдают предпочтение Джеймсу, но есть Джордан, и его никак не получается обойти. И кто в этом виноват? Это общественность, они просто не признают. Тут и рекорды всевозможные бей, и фильм снимай, все что угодно. И наверное еще даже два чемпионства не помогут. Потому как сам путь, перебежки из команды в команду, собирание звездных составов, да и стиль игры, ни в какое сравнение не идет с игрой и карьерой Джордана. Ибо большинство все помнят. Да и будут помнить я думаю.
Да это только у вас не идет, а все люди вокруг уже заметили, что фокус смещается. Еще пару лет назад пропасть была сильно больше, хотя карьера Леброна не то что бы что то радикально новое предлагает. Люди имеют свойство забывать, Джордан не будет исключением. И так же , только лет через 20, будут вспоминать только за счет всяких рекордов, вроде 30+ очков по карьере или рекорда по скоринг титулам. В начале и середине 90х было невозможно представить, что Бёрда начнут забывать. А сейчас большинство не иронично верит, что он был звездой только из-за цвета кожи.

Ну и классика, на которую никогда нет ответа. Если путь Леброна проще, то почему удачных примеров меньше? Ну хотя бы себе ответь
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ты не прав
Ответ Дмитрий
А написать, что не за что хейтить Леброна, ты не можешь😂
Ты можешь захейтить Леброна за все то же самое, только без лудомании и избиения партнеров, проблемы то какие.

Добавить можешь, что Леброн еще пердит и говно снял
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ты не прав
Ответ Дмитрий
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ты не прав
Ответ Олененок Бэмби
Ой да ладно, сложно утаивать. Много ли мы знаем о Кавае? Батлере? Клэе? Он сам виноват, что всё на показ выставляет, как сейчас Джордан живёт, чем занимается, кроме официальных мероприятий - мало кто знает. Так что на сколько он пол лупой - выбор самого Леброна, т.к. этой лупой он и торгует
Мы знаем почти всю грязь о Кавае и его дяде и конфликте с Сперс, а то что не знаем уже отлично додумали, тк люди отвыкли от отсутствия информации. Мы знаем куча конфликтов Джимбо, даже ту позорную тренировку в Миннесоте. И это применимо к Леброну. Где сам Леброн говорил, что Блатта надо убирать? Где сам Леброн требовал обмена Кайри? Все это мы узнаем из медиа, которых сейчас слишком много. Каждый может собрать картину какая ему нужна. Спрос рождает предложение, а не наоборот

Поверь, никому не будет интересно , что будет делать Леброн в 60. Как всем плевать на то что делает Мэджик, условный.
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Дмитрий
Ответ ты не прав
За лудоманию, за смены тренеров, за нытье, за заоблачную зарплату, за избиение партнеров, за шантаж, за бейсбол, за "я устал я ухожу я передумал я вернулся", за обещания в вашингтоне, за срачи с президентом, за лицемерие, за дрим тим, за отсутствие позиции или за ее наличие , за белых господ или черных братишек. Действительно, за что
А написать, что не за что хейтить Леброна, ты не можешь😂
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Дмитрий
Ответ ты не прав
За лудоманию, за смены тренеров, за нытье, за заоблачную зарплату, за избиение партнеров, за шантаж, за бейсбол, за "я устал я ухожу я передумал я вернулся", за обещания в вашингтоне, за срачи с президентом, за лицемерие, за дрим тим, за отсутствие позиции или за ее наличие , за белых господ или черных братишек. Действительно, за что
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Мурзин Ринат
Ответ zippa
Так старательно выискивали хоть какое-то преимущество Леброна. Ну а что если эта среда - это не помеха, а в умелых руках дополнительная возможность? У Леброна есть соцсети, эвенты, подкасты, нетворкинг чтобы продвигать своё наследие, у Джордана этого не было. Игры Джордана записывали на VHS и давали смотреть друзьям во дворе. Когда Майкл воспользовался этими технологиями и выкатил "Последний танец" это стало событием планетарного масштаба. Леброн выкатил Спейс-Джем-2 (лучше бы не выкатывал). Поэтому тут как посмотреть, хейт или промоушен это всё.
Последней танец начинался и пошел в продакшн , после исторической победы над Гсв, до этого Майкл даже не думал об этом фильме)) просто как факт
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havoc3
Ответ zippa
Так старательно выискивали хоть какое-то преимущество Леброна. Ну а что если эта среда - это не помеха, а в умелых руках дополнительная возможность? У Леброна есть соцсети, эвенты, подкасты, нетворкинг чтобы продвигать своё наследие, у Джордана этого не было. Игры Джордана записывали на VHS и давали смотреть друзьям во дворе. Когда Майкл воспользовался этими технологиями и выкатил "Последний танец" это стало событием планетарного масштаба. Леброн выкатил Спейс-Джем-2 (лучше бы не выкатывал). Поэтому тут как посмотреть, хейт или промоушен это всё.
""Последний танец" это стало событием планетарного масштаба." - говно же для фанаток?
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ɔculpa
Ответ 47rhvg9927
Рич Пол: «Леброн существует в новостной реальности в режиме 60/60/24/7/30/12/365 иногда 366»
Очень много неточностей у тебя, дружище. Надо ж вот так: «Леброн существует в новостной реальности в режиме 60/60/24/7/30, иногда 31, иногда 28, иногда 29/12/365 иногда 366»
Вот теперь вроде всё)
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frenemy
Леброн 24/7 в новостной реальности и рейтинги финалов с его участием даже близко не подобрались к Майклу. Бедняга сам сделал шоу из своего карьерного решения, сам пожинает плоды публичной жизни за счет рекламы, поэтому мы должны сделать ему скидочку. Хотя от собутыльника Леброна вряд ли что-то объективное могло прозвучать.
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NikolayOss
Очередной наброс в стиле "жертвы", как это принято сейчас на западе.
Он лучше Майкла, потому что про того не писали хейтерские твиты? Не смешите мои тапочки.
От количества хайпа вокруг него он только выигрывает, монетизируя свою известность. Он наоборот любыми способами пытается увеличить свою известность и поднять упоминания о себе в любых новостях и блогах.
Тоже мне, жертва троллей нашлась.
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Splin
Так раз его нужно сравнивать, он уже проиграл....
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Илья Петров
А прикиньте какую бы популярность словил Майкл со всеми новыми технологиями... если он чисто на VHS весь мир покорил, трудно представить где была бы его популярность со всеми этими соц сетями, хайлайтами в HD и прочими современными плюшками.
Так что либо рассматривай обе стороны, либо помалкивай.
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