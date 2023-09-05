Рич Пол, агент форварда « » Леброна Джеймса, объяснил, в чем преимущество его клиента перед 6-кратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.

Баскетбольная общественность продолжает выяснять, кто из этой пары более заслуживает именоваться величайшим игроком всех времен. По мнению Пола, путь суперзвезды «Лейкерс» к вершине был более сложным.

«Майк вышел за рамки, вывел игру на новый уровень. Когда появился Кобе, то он копировал его. Это многое значит. Но Леброн стал первым игроком, который существует в спортивной новостной реальности в режиме 24/7/365, в реальности постоянного высказывания всевозможных мнений. Причем высказывающие не всегда обладают опытом и знаниями, достаточными, чтобы делать это обоснованно.

Вам постоянно говорят, что и как вы должны делать. В спортивном мире имеет место довольно токсичная среда, в которой приходится выживать. Майк никогда не сталкивался с таким. Наверное, самым жестким его критиком был журналист Питер Веши.

Мое мнение таково, что рога Леброна сделаны из платины, а у Майкла Джордана они, возможно, золотые. Почему? Потому что это Леброна нужно было сравнивать с Майком. С кем нужно было сравнивать Майка?» – заявил Пол.

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