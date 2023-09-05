Рич Пол: «Леброн существует в новостной реальности в режиме 24/7/365, это токсичная среда. Джордану не пришлось иметь с этим дела»
Рич Пол, агент форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, объяснил, в чем преимущество его клиента перед 6-кратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.
Баскетбольная общественность продолжает выяснять, кто из этой пары более заслуживает именоваться величайшим игроком всех времен. По мнению Пола, путь суперзвезды «Лейкерс» к вершине был более сложным.
«Майк вышел за рамки, вывел игру на новый уровень. Когда появился Кобе, то он копировал его. Это многое значит. Но Леброн стал первым игроком, который существует в спортивной новостной реальности в режиме 24/7/365, в реальности постоянного высказывания всевозможных мнений. Причем высказывающие не всегда обладают опытом и знаниями, достаточными, чтобы делать это обоснованно.
Вам постоянно говорят, что и как вы должны делать. В спортивном мире имеет место довольно токсичная среда, в которой приходится выживать. Майк никогда не сталкивался с таким. Наверное, самым жестким его критиком был журналист Питер Веши.
Мое мнение таково, что рога Леброна сделаны из платины, а у Майкла Джордана они, возможно, золотые. Почему? Потому что это Леброна нужно было сравнивать с Майком. С кем нужно было сравнивать Майка?» – заявил Пол.
Самое смешное, что под это определение идеально подходит и сам Леброша, который регулярно всякую хрень несет в соцсетях или лезет куда-то не разобравшись в ситуации. :)
Леброн от этого не становится лучше Джордана, но слова Пола не прямо чтобы неуместны.
Он сам виноват, что всё на показ выставляет, как сейчас Джордан живёт, чем занимается, кроме официальных мероприятий - мало кто знает. Так что на сколько он пол лупой - выбор самого Леброна, т.к. этой лупой он и торгует
Действительно, за что
А тут вся мысль переиначена в пиар.
Но даже так, Джордан играл во времена когда освещался баскетбол не так. И всех его фанатов как минимум из СНГ притянули за уши к величайшему. Альтернативы то не было. Об этом почему то забывается.
Сейчас каждый околозвездный игрок имеет свою фанбазу и навязывание Леброна в качестве величайшего уже не так эффективно, как раньше)
Ну и классика, на которую никогда нет ответа. Если путь Леброна проще, то почему удачных примеров меньше? Ну хотя бы себе ответь
Добавить можешь, что Леброн еще пердит и говно снял
Поверь, никому не будет интересно , что будет делать Леброн в 60. Как всем плевать на то что делает Мэджик, условный.
Вот теперь вроде всё)
Он лучше Майкла, потому что про того не писали хейтерские твиты? Не смешите мои тапочки.
От количества хайпа вокруг него он только выигрывает, монетизируя свою известность. Он наоборот любыми способами пытается увеличить свою известность и поднять упоминания о себе в любых новостях и блогах.
Тоже мне, жертва троллей нашлась.
Так что либо рассматривай обе стороны, либо помалкивай.