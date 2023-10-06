Единая лига ВТБ оштрафовала «Автодор» на 500 000 рублей. Ранее президент команды Владимир Родионов выразил недовольство назначением судей
Единая лига ВТБ оштрафовала «Автодор» после заявлений президента Владимира Родионова. Он высказал недовольство назначением судей на матчи команды.
«Директорат Единой лиги ВТБ оштрафовал клуб «Автодор» согласно статье регламента 57.3 («Ответственность Клубов во время проведения любых пресс-конференций, интервью и во время публичных высказываний») за высказывания президента клуба Владимира Родионова, порочащие деловую репутацию Лиги и судей, а также за обсуждение судейства матчей Чемпионата.
За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 500 000 рублей.
За повторное нарушение на Клуб будет наложен штраф в размере 1 000 000 рублей», – говорится на сайте Лиги ВТБ.
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