Единая лига ВТБ оштрафовала «Автодор» на 500 000 рублей. Ранее президент команды Владимир Родионов выразил недовольство назначением судей

лига ВТБ оштрафовала « » после заявлений президента . Он высказал недовольство назначением судей на матчи команды.

«Директорат Единой лиги ВТБ оштрафовал клуб «Автодор» согласно статье регламента 57.3 («Ответственность Клубов во время проведения любых пресс-конференций, интервью и во время публичных высказываний») за высказывания президента клуба Владимира Родионова, порочащие деловую репутацию Лиги и судей, а также за обсуждение судейства матчей Чемпионата.

За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 500 000 рублей.

За повторное нарушение на Клуб будет наложен штраф в размере 1 000 000 рублей», – говорится на сайте Лиги ВТБ.

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