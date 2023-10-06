Глава группы поддержки ЦСКА Анна Буркина обвинила бывших участниц: «Они флаг ВТБ так же выносят! Костюмы и танцы копируют!»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Руна Баскетбол

Глава группы поддержки ЦСКА Анна Буркина обвинила своих бывших подопечных в краже танцев. Сейчас девушки выступают на матчах «Руны».

«Я никогда не занималась такими вещами! Очень долго молчала, так как я знаю правду и мне нечего доказывать! Но почему гнилые до костей люди считают, что они самые умные и им всё можно! Такие, как Светлана Старкова и Валерия Харченко. Все бывшие участницы группы поддержки ЦСКА.

Я уже не говорю, что они флаг ВТБ так же выносят! Костюмы и танцы моей группы поддержки [копируют], в которой я 20 лет работаю. Это все мне льстит – копируют лучших! Но писать, какие они классные, не сделав ничего своего, и еще говорить про других, что их копируют. Это сверх всей наглости людей!» – приводит слова Буркиной «Чемпионат».

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1 комментарий

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bear7904
Cats fight
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