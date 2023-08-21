«Никс» обвиняют бывшего сотрудника, который ушел в «Рэпторс», в краже «тысяч служебных файлов», включающих информацию о заготовках и наработках команды

«Никс» утверждают, что бывший сотрудник «незаконно забрал с собой на новую должность» в «Рэпторс» тысячи служебных файлов.

Как стало известно SNY, « » сегодня подал в суд на бывшего сотрудника. В иске утверждается, что украденные материалы включали отчеты о команде, заготовки за сезон-2022/23 и подготовленные скаутами разборы матчей в формате видео.

Инсайдер SNY Иан Бегли добавляет, что бывший сотрудник Икечукву Азотам «незаконно добыл» и разгласил служебную информацию, а также поделился ею с сотрудниками «Рэпторс», включая главного тренера Дарко Раяковича и тренера по развитию игроков Ноа Льюиса.

Бегли отмечает, что «Никс» контактировали с «Рэпторс» перед тем как начать судебный процесс. В иске утверждается, что Азотам подписал соглашение как сотрудник «Никс» с «пунктом о конфиденциальности, обязывающим его сохранять в тайне всю конфиденциальную или проприетарную информацию».

Помимо нарушения трудового соглашения, «Рэпторс», как утверждается в иске, «направили Азотама на злоупотребление своим доступом к подписке на Synergy Sports для создания и последующей передачи ответчикам [«Торонто»] более 3 000 файлов».

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