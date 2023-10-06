Джеди Осман узнал об обмене в «Сперс» из соцсетей: «Но я был рад. Пришло время начать новую главу»
Легкий форвард Джеди Осман признался, что узнал об обмене в «Сан-Антонио» из соцсетей, но это было именно то, чего он и желал.
«Потому что мне нужно было начать с чистого листа.
Последние шесть лет с «Кливлендом» были просто прекрасными. Отличные партнеры по команде, тренеры, фронт-офис. Все были невероятны.
Но лично мне казалось, что пришло время начать новую главу. И после обмена в «Сперс» я очень обрадовался – у нас впереди светлое будущее», – сказал Осман.
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