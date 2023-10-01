Грант Уильямс будет выходить в стартовой пятерке «Далласа»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Грант Уильямс Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд в радиошоу Марка Стейна заявил, что Грант Уильямс — один из трех игроков, которым гарантировано место в стартовом составе команды.

Двумя другими игроками являются защитники Лука Дончич и Кайри Ирвинг.

Уильямс перешел из «Бостона» в «Даллас» в результате трехстороннего обмена по системе сайн-энд-трейд с участием «Сан-Антонио». Форвард подписал четырехлетний контракт на 53 млн долларов.

В 23 матчах в стартовой пятерке «Бостона» Уильямс набирал в среднем 10,8 очка, 5,3 подбора, 2,2 передачи и 0,7 перехвата.

Дончича в сборной Словении стало слишком много. У «Далласа» та же проблема

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2 комментария

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Game Winner
Секрет Полишинеля прям
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RayRay
Чего же не написали про процент трёшек толстячка ,из угла особенно? Удачи в новой команде ✌️
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