Грант Уильямс будет выходить в стартовой пятерке «Далласа»

Главный тренер «Далласа» в радиошоу Марка Стейна заявил, что — один из трех игроков, которым гарантировано место в стартовом составе команды.

Двумя другими игроками являются защитники Лука Дончич и Кайри Ирвинг.

Уильямс перешел из «Бостона» в «Даллас» в результате трехстороннего обмена по системе сайн-энд-трейд с участием «Сан-Антонио». Форвард подписал четырехлетний контракт на 53 млн долларов.

В 23 матчах в стартовой пятерке «Бостона» Уильямс набирал в среднем 10,8 очка, 5,3 подбора, 2,2 передачи и 0,7 перехвата.

Дончича в сборной Словении стало слишком много. У «Далласа» та же проблема