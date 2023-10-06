Лонзо Болл о травме: «Все всегда начинается с позитива и надежды на лучшее. Если ты потеряешь контроль над разумом, то проиграешь битву»
Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл рассказал, как проходит процесс реабилитации после третьей операции на колене.
«После предыдущих операций эта была самой удачной с точки зрения процесса восстановления. В двух последних реабилитационных процессах мне становилось лучше, а потом оба раза все застопорилось и пошло на спад. Сейчас такого нет.
Честно говоря, находясь вне игры столько времени и получая все эти травмы, с которыми мне пришлось столкнуться, думаю, надо просто оставаться позитивным. Если ты потеряешь контроль над разумом, то проиграешь битву. Так что все всегда начинается с позитива и надежды на лучшее.
Для меня это мотивация, потому что были люди, которых тоже списывали со счетов. Для меня главное – вернуться и делать то, что я хочу и люблю делать – играть в баскетбол», – сказал Болл в интервью ESPN.
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