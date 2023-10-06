Лонзо Болл о травме: «Все всегда начинается с позитива и надежды на лучшее. Если ты потеряешь контроль над разумом, то проиграешь битву»

Разыгрывающий « » рассказал, как проходит процесс реабилитации после третьей операции на колене.

«После предыдущих операций эта была самой удачной с точки зрения процесса восстановления. В двух последних реабилитационных процессах мне становилось лучше, а потом оба раза все застопорилось и пошло на спад. Сейчас такого нет.

Честно говоря, находясь вне игры столько времени и получая все эти травмы, с которыми мне пришлось столкнуться, думаю, надо просто оставаться позитивным. Если ты потеряешь контроль над разумом, то проиграешь битву. Так что все всегда начинается с позитива и надежды на лучшее.

Для меня это мотивация, потому что были люди, которых тоже списывали со счетов. Для меня главное – вернуться и делать то, что я хочу и люблю делать – играть в баскетбол», – сказал Болл в интервью ESPN.

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