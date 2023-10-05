Дрю Холидэй: «Селтикс» хотят обсудить продление контракта»

Теги Бостон НБА Дрю Холидэй Брэд Стивенс Баскетбол

По словам Дрю Холидэя, «Селтикс» уже дали ему понять, что хотят обсудить продление контракта и рассматривают его как часть состава в долгосрочной перспективе.

В настоящее время у 33-летнего разыгрывающего осталось два года по контракту, включая опцию игрока.

Президент «Бостона» Брэд Стивенс заявил, что планирует обсудить продление контракта с Холидэем, как только обеим сторонам будет разрешено.

«Бостон» выменял Холидэя у «Портленда» на Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса и два драфт-пика первого раунда.

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3 комментария

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Anastasiia Khvorostova
Было бы странно совершать обмен ради аренды на 1 год
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gangstarr
Ответ Anastasiia Khvorostova
Было бы странно совершать обмен ради аренды на 1 год
Еще странее, давать 33 летнему игроку с богатой историей болезни многолетнее продление как мне кажется
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Алексааандр
Ответ gangstarr
Еще странее, давать 33 летнему игроку с богатой историей болезни многолетнее продление как мне кажется
многолетний контракт легко меняемый, он в роли ветерана, может многим помочь. никто ведь не говорит, что он на максималку притендует
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