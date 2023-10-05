Дрю Холидэй: «Селтикс» хотят обсудить продление контракта»
По словам Дрю Холидэя, «Селтикс» уже дали ему понять, что хотят обсудить продление контракта и рассматривают его как часть состава в долгосрочной перспективе.
В настоящее время у 33-летнего разыгрывающего осталось два года по контракту, включая опцию игрока.
Президент «Бостона» Брэд Стивенс заявил, что планирует обсудить продление контракта с Холидэем, как только обеим сторонам будет разрешено.
«Бостон» выменял Холидэя у «Портленда» на Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса и два драфт-пика первого раунда.
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