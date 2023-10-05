Дрю Холидэй: «Селтикс» хотят обсудить продление контракта»

По словам , «Селтикс» уже дали ему понять, что хотят обсудить продление контракта и рассматривают его как часть состава в долгосрочной перспективе.

В настоящее время у 33-летнего разыгрывающего осталось два года по контракту, включая опцию игрока.

Президент « » заявил, что планирует обсудить продление контракта с Холидэем, как только обеим сторонам будет разрешено.

«Бостон» выменял Холидэя у «Портленда» на Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса и два драфт-пика первого раунда.

Уникальное межсезонье НБА. Звезд меняют чаще обычного: из-за правил, которые еще даже не действуют