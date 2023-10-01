Чемпионат Франции. «Дижон» встретится с «Метрополитаном», «Виллербан» сыграет с «Монако»

Теги результаты чемпионат Франции LDLC АСВЕЛ Виллербан Метрополитан Элан Шалон Дижон Роанн Монако Баскетбол

В воскресенье, 1 октября, продолжится новый сезон французской лиги LNB Pro А.

В рамках регулярного чемпионата «Дижон» встретится с «Метрополитаном», «Виллербан» сыграет с «Монако».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Роанн – Элан Шалон
Дата проведения
1 октября, 15.30, «Halle André-Vacheresse»
Онлайн матча

Дижон – Метрополитан
Дата проведения
1 октября, 17.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ – Монако
Дата проведения
1 октября, 20.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Положение команд: Париж – 4-0, Монако – 3-0, Виллербан – 3-0, Шоле – 2-0, Бурк – 3-1, Нантер – 3-1, Нанси – 2-1, Лимож – 2-2, Блуа – 2-2, Ле-Ман – 2-2, Страсбур – 1-1, Роанн – 1-2, Сен-Кантен – 1-2, Элан Шалон – 1-2, Метрополитан – 0-3, Дижон – 0-3, Ле-Портель – 0-4, Гравлин-Дюнкерк – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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