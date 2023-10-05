Кинан Эванс может в будущем пополнить состав сборной Литвы

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague сборная Литвы Кинан Эванс Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Жальгириса» Кинан Эванс не стал исключать возможность выступления за национальную команду Литвы.

Эванс в декабре получил травму ахиллова сухожилия и вылетел до конца сезона.

«Жальгирис» проявил ко мне уважение после травмы. Я не хотел даже думать о переходе в другую команду, поэтому закрыл все разговоры об этом. Cосредоточился на реабилитации и возвращении в Евролигу», – сказал американец о своем повреждении.

«Я бы на 100% рассмотрел эту возможность. Это было бы огромной честью – представлять Литву», – ответил Эванс на вопрос о возможной игре за сборную.

В 17 матчах защитник набирал в среднем 15,9 очка, 3,7 передачи и 3,2 подбора при 50,6% с игры и 45,8% из-за дуги.

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