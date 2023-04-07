Кинан Эванс останется в «Жальгирисе» на сезон-2023/24

Звездный разыгрывающий « » Кинан Эванс подтвердил свои намерения остаться с литовском клубе на сезон-2023/24.

«Ожидается, что я продолжу карьеру в «Жальгирисе». С моей стороны ответ положительный. Я хочу остаться в команде еще на один сезон», – приводит слова баскетболиста журналист Томер Гивати.

В 17-ти встречах текущего сезона Евролиги Эванс набирает в среднем 15,9 очка, 3,7 передачи и 3,2 подбора при индивидуальном показателе полезности в 17,4 единицы.

В данный момент американец восстанавливется от разрыва ахиллова сухожилия, полученного в декабре прошлого года.

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