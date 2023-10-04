Владимир Гомельский: «Лиллард — звезда. Он усилит игру «Милуоки»

Известный комментатор высказался по поводу перехода звездного разыгрывающего из « » в « ».

«Лиллард — звезда. Он усилит игру «Милуоки». Сможет ли он сразу показывать свой высочайший уровень игры — не знаю.

«Портленд» получил компенсацию за него, но это уже другая команда. Уровень игры и успешность в начале сезона мне непонятна. Думаю, что претендовать на выход в плей-офф будет сложно. « » получил то, что хотел, избавившись от Эйтона», — написал Гомельский в своей конференции.

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