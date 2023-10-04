Джейсон Тейтум рассказал, как пытался склонить Лилларда к переходу в «Бостон»

Теги Бостон Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Джейсон Тейтум Баскетбол

Лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, что пытался склонить своего приятеля Дэмиана Лилларда к переходу в бостонскую команду после запроса разыгрывающего на обмен из «Портленда».

Тейтум отметил, что старался не перегибать палку и действовал деликатно.

«Сказал Дэйму, что в «Бостоне» будут рады видеть его, если он вдруг когда-нибудь об этом подумает.

Я не пытался изменить его мнение. Когда человек принял решение, вы должны уважать это. Мы иногда общаемся по FaceTime, поэтому время от времени я просто говорил ему, что Бостон – отличное место, если он вдруг этого не знает», – признался Тейтум.

Сам Лиллард не изъявлял желания переходить в «Селтикс». Он хотел в «Майами», но когда сделка не состоялась, одобрил вариант с «Милуоки».

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3 комментария

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Биомеханоид
- Ну давай ...
- Да не ...
- Да ладно, чё ты, всё будет хорошо ...
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Swhat
Это он хотел Брауна спровадить получается. На кого ещё могли обменять
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