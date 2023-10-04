Джейсон Тейтум рассказал, как пытался склонить Лилларда к переходу в «Бостон»

Лидер «Селтикс» рассказал, что пытался склонить своего приятеля к переходу в бостонскую команду после запроса разыгрывающего на обмен из «Портленда».

Тейтум отметил, что старался не перегибать палку и действовал деликатно.

«Сказал Дэйму, что в « » будут рады видеть его, если он вдруг когда-нибудь об этом подумает.

Я не пытался изменить его мнение. Когда человек принял решение, вы должны уважать это. Мы иногда общаемся по FaceTime, поэтому время от времени я просто говорил ему, что Бостон – отличное место, если он вдруг этого не знает», – признался Тейтум.

Сам Лиллард не изъявлял желания переходить в «Селтикс». Он хотел в «Майами», но когда сделка не состоялась, одобрил вариант с « ».

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