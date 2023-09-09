Луиджи Датоме: «Сегодня было очень тяжело эмоционально. Надеюсь, поэтому я так плохо сыграл»

Форвард сборной Италии Луиджи Датоме поделился впечатлениями от своего последнего матча в карьере.

«Сегодня было очень тяжело эмоционально. Надеюсь, именно поэтому я так плохо сыграл», – пошутил игрок.

Италия уступила Словении (85:89) в матче за 7-е место чемпионата мира-2023.

«Мы хотели закончить турнир победой. Даже если матч не имел большого значения, мои партнеры по команде старались сделать все возможное, чтобы победить. Спустя много лет карьеры я понял, что это не самое важное в нашей жизни.

Как капитан, я горжусь этой командой за то, чего мы добились. Мы доказали, что способны соперничать с лучшими командами мира. Не смогли конкурировать только с США, потому что они были намного лучше нас.

Горжусь своими партнерами по команде и благодарен им за то, как они относились ко мне этим летом. Также спасибо Джанмарко Поццекко. Спасибо соперникам и судьям, которые выполняют самую сложную работу. Мы вспоминаем о них, только когда они делают что-то плохое, но без них мы не смогли бы играть. Спасибо судьям, СМИ, партнерам по команде, тренерам», – сказал Датоме.

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