Луиджи Датоме: «Сегодня было очень тяжело эмоционально. Надеюсь, поэтому я так плохо сыграл»

Теги сборная Италии сборная Словении Луиджи Датоме Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Италии Луиджи Датоме поделился впечатлениями от своего последнего матча в карьере.

«Сегодня было очень тяжело эмоционально. Надеюсь, именно поэтому я так плохо сыграл», – пошутил игрок.

Италия уступила Словении (85:89) в матче за 7-е место чемпионата мира-2023.

«Мы хотели закончить турнир победой. Даже если матч не имел большого значения, мои партнеры по команде старались сделать все возможное, чтобы победить. Спустя много лет карьеры я понял, что это не самое важное в нашей жизни.

Как капитан, я горжусь этой командой за то, чего мы добились. Мы доказали, что способны соперничать с лучшими командами мира. Не смогли конкурировать только с США, потому что они были намного лучше нас.

Горжусь своими партнерами по команде и благодарен им за то, как они относились ко мне этим летом. Также спасибо Джанмарко Поццекко. Спасибо соперникам и судьям, которые выполняют самую сложную работу. Мы вспоминаем о них, только когда они делают что-то плохое, но без них мы не смогли бы играть. Спасибо судьям, СМИ, партнерам по команде, тренерам», – сказал Датоме.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл ЧМ

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий