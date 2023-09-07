Луиджи Датоме: «Латвия стала одним из сюрпризов чемпионата мира, как и мы»

Форвард сборной Италии Луиджи Датоме после поражения от Латвии в матче за 5-8 места ЧМ-2023 (82:87) похвалил дебютанта чемпионатов мира.

«Сборная Латвии – отличная команда не по именам, а по уровню баскетбола. Они показывают очень хорошую игру и не случайно попали в Топ-8, они обыграли лучшие команды этого чемпионата мира.

Они стали одним из сюрпризов чемпионата мира, как и мы. У них отличные взаимодействия, идеи, игроки понимают свои роли. Они отлично выступили, несмотря на то, что это их первый чемпионат мира. Попасть в Топ-8 – это уже большой успех.

Нам очень хотелось сегодня победить, постараемся хорошо завершить турнир в последнем матче. Мы должны сделать это в первую очередь для себя», – сказал Датоме.

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