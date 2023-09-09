«Нет, нет, нет. Я хочу выиграть матч». Джанмарко Поццекко рассказал, как уговаривал Луиджи Датоме выйти на площадку в последнем матче в карьере

Теги Джанмарко Поццекко сборная Италии сборная Словении Луиджи Датоме Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко рассказал, как уговаривал Луиджи Датоме выйти на площадку в матче за 7-е место ЧМ-2023 против Словении (85:89), который стал прощальным матчем итальянского форварда в карьере.

«Я решил выпустить Джиджи и сказал ему: «Эй, Джиджи, ты выходишь на площадку». И он ответил: «Нет, нет, нет. Я хочу выиграть матч».

Я сказал: «Мне плевать на матч. Замолчи, я принимаю решения. Ты выходишь на площадку» Он хотел выиграть матч. В этом весь Джиджи», – рассказал Поццекко.

Датоме провел в матче около 10 минут, набрав 1 очко и сделав 2 подбора.

За 3:26 до конца четвертой четверти при счете 79:78 в пользу Словении Николо Мелли сфолил на Луке Дончиче, чтобы остановить игру. Датоме обменялся рукопожатиями с игроками на площадке, после чего его окружили партнеры по команде, отмечая знаменательный момент. Зрители арены Mall of Asia встали, аплодируя легендарному итальянскому игроку.

Ранее 35-летний Датоме объявил, что завершит карьеру после чемпионата мира-2023.

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