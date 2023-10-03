Сергей Панов: «В «Нижнем» собралась хорошая команда, мы будем бороться за высокие места»

Президент «Нижнего Новгорода» оценил состояние команды на старте нового сезона Лиги ВТБ, а также отметил высокий уровень конкуренции в турнире.

«Мы довольны тем, как прошла наша подготовка к сезону. У нас собралась хорошая команда, мы будем бороться за высокие места. Наша задача – выходить и побеждать в каждом матче.

Не могу выделить какого-то одного главного соперника, в лиге средний уровень команд и конкуренция растет с каждым годом, у нас будет много тяжелых матчей», – сказал Панов.

Мотовиловым по воде. Кто может стать открытием сезона в Лиге ВТБ?

За кем из россиян следить после ухода Шведа