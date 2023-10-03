Сергей Панов: «В «Нижнем» собралась хорошая команда, мы будем бороться за высокие места»

Теги Сергей Панов БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент «Нижнего Новгорода» Сергей Панов оценил состояние команды на старте нового сезона Лиги ВТБ, а также отметил высокий уровень конкуренции в турнире.

«Мы довольны тем, как прошла наша подготовка к сезону. У нас собралась хорошая команда, мы будем бороться за высокие места. Наша задача – выходить и побеждать в каждом матче.

Не могу выделить какого-то одного главного соперника, в лиге средний уровень команд и конкуренция растет с каждым годом, у нас будет много тяжелых матчей», – сказал Панов.

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