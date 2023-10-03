Лаури Маркканен о военной службе: «Это был полезный опыт для меня, как для лидера»

Форвард «Юты» рассказал о прохождении обязательной военной службы в Финляндии.

«Все прошло хорошо. Конечно, было немного тяжело физически и психологически. Но это был полезный опыт. Я хорошо провел время и завел много новых друзей. Это был полезный опыт для меня, как для лидера.

Временами испытывал дискомфорт, но потом научился справляться с ним. Мы знаем, как это происходит на баскетбольной площадке, но это было совершенно другое дело. Я освоил новые навыки и научился справляться с ситуацией индивидуально и затем в группе. Думаю, что это было самым сложным, от меня ожидали, что я буду руководить и выживать с помощью того, чего я никогда раньше не делал», – рассказал Маркканен.