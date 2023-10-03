Лаури Маркканен о военной службе: «Это был полезный опыт для меня, как для лидера»

Теги НБА Юта Лаури Маркканен Баскетбол

Форвард «Юты» Лаури Маркканен рассказал о прохождении обязательной военной службы в Финляндии.

«Все прошло хорошо. Конечно, было немного тяжело физически и психологически. Но это был полезный опыт. Я хорошо провел время и завел много новых друзей. Это был полезный опыт для меня, как для лидера.

Временами испытывал дискомфорт, но потом научился справляться с ним. Мы знаем, как это происходит на баскетбольной площадке, но это было совершенно другое дело. Я освоил новые навыки и научился справляться с ситуацией индивидуально и затем в группе. Думаю, что это было самым сложным, от меня ожидали, что я буду руководить и выживать с помощью того, чего я никогда раньше не делал», – рассказал Маркканен.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Армия здоровой страны
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Light Yagami
Интересно, с Мату пересеклись там на службе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ed Monix
Эстафета 4 по 400 метров ползком по-пластунски под рёв трибун - вот это тяжело физически и психологически. Щас Марканен в команду принесёт дедовщину от горячих финских парней.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий