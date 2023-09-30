Уилл Харди: «Не хотим строить игру вокруг одного Лаури Маркканена»

Теги НБА Юта Келли Олиник Лаури Маркканен Джон Коллинз Джарред Вандербилт Уилл Харди Уокер Кесслер Баскетбол

Главный тренер «Юты» Уилл Харди рассказал о стратегии на сезон-2023/24.

«Прежде всего, хотим продолжить придерживаться принципа, что это командный вид спорта, и в игру должны быть вовлечены все.

Это не значит, что мы не будем играть на своих лучших игроков, когда придет время, и что Лаури Маркканен будет задействован не чаще, чем кто-либо другой. Но мы не хотим строить игру вокруг одного игрока.

Что касается нововведений, не уверен, можно ли это назвать нововведением, но нам, возможно, придется внести изменения в связи с приобретением Джона Коллинза, который может играть в паре с Уокером Кесслером. Думаю, что моменты, когда Лаури, Келли Олиник и Джон будут играть вместе, покажутся вам знакомыми, поскольку Джон играет ту же роль, которую Джарред Вандербилт играл в прошлом сезоне», – сказал Харди.

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