32 очка и 9 подборов от Лаури Маркканена помогли Финляндии обыграть Венесуэлу
Сборная Финляндии обыграла команду Венесуэлы (90:75) в матче турнира за 17-32-е места ЧМ-2023.
В составе финнов форвард Лаури Маркканен набрал 32 очка и 9 подборов.
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