Сборная Финляндии обыграла команду Венесуэлы (90:75) в матче турнира за 17-32-е места ЧМ-2023.

В составе финнов форвард набрал 32 очка и 9 подборов.

За 24 с половиной минуты игрок «Юты» реализовал 9 из 13 с игры.

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