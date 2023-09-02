32 очка и 9 подборов от Лаури Маркканена помогли Финляндии обыграть Венесуэлу

Теги видео Юта сборная Венесуэлы сборная Финляндии Лаури Маркканен Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Сборная Финляндии обыграла команду Венесуэлы (90:75) в матче турнира за 17-32-е места ЧМ-2023.

В составе финнов форвард Лаури Маркканен набрал 32 очка и 9 подборов.

За 24 с половиной минуты игрок «Юты» реализовал 9 из 13 с игры.

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