Звездный форвард « » объявил в пятницу, что завершил обязательное прохождение военной службы в финской армии.

Конституция Финляндии предписывает пройти военную службу мужчинам до 30 лет. Маркканен, которому в мае исполнилось 26 лет, до этого года не имел подобного опыта.

Агент Маркканена ранее рассказывал, что военная служба в Финляндии обычно длится «до шести месяцев», но баскетболист отметил, что у него есть возможность отслужить положенный срок в течение двух лет.

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