Лаури Маркканен завершил обязательное прохождение военной службы в Финляндии

Теги светская хроника Кливленд НБА Лаури Маркканен Баскетбол

Звездный форвард «Кливленда» Лаури Маркканен объявил в пятницу, что завершил обязательное прохождение военной службы в финской армии.

Конституция Финляндии предписывает пройти военную службу мужчинам до 30 лет. Маркканен, которому в мае исполнилось 26 лет, до этого года не имел подобного опыта.

Агент Маркканена ранее рассказывал, что военная служба в Финляндии обычно длится «до шести месяцев», но баскетболист отметил, что у него есть возможность отслужить положенный срок в течение двух лет.

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6 комментариев

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Вадим flanec
Дух, черпак, дед и дембель, и всё это за 6 месяцев)))
+3
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+3
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Sonder
Ответ gangstarr
Интересно, он перед дембелем на форму скинулся ?
под офиску надел и так и ушел. а еше ночами клеймо части оттирал уставным порошком
+1
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+1
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gangstarr
Интересно, он перед дембелем на форму скинулся ?
0
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Райли Карри
Часы пробили, по распорядку на обед
Идем мы строем, а впереди веселый дед
Ремень отвесил, поставил рюмку пред собой
Ты отслужил, ты отслужил и бог с тобой
И гоп-стоп зелень, а ну-ка ложки не хватай
На раз-два сели и дайте деду первым взять
Учись малыш, чтоб масло первым получать
Тебе еще, еще до осени шуршать
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Телохранитель Джеймса Уорти
В фонтане после дембеля купался?
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Сергей Пузанков
Ответ Вадим flanec
Дух, черпак, дед и дембель, и всё это за 6 месяцев)))
получается быстрее отстрелялся
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