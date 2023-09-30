Лаури Маркканен завершил обязательное прохождение военной службы в Финляндии
Звездный форвард «Кливленда» Лаури Маркканен объявил в пятницу, что завершил обязательное прохождение военной службы в финской армии.
Конституция Финляндии предписывает пройти военную службу мужчинам до 30 лет. Маркканен, которому в мае исполнилось 26 лет, до этого года не имел подобного опыта.
Агент Маркканена ранее рассказывал, что военная служба в Финляндии обычно длится «до шести месяцев», но баскетболист отметил, что у него есть возможность отслужить положенный срок в течение двух лет.
Документалка о лучшем снайпере в истории НБА – промах. «Стеф Карри: Недооцененный» звучит неубедительно
Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?
Звезду НБА забрили в армию Финляндии. Сколько будет служить, чем заниматься, когда вернется
Идем мы строем, а впереди веселый дед
Ремень отвесил, поставил рюмку пред собой
Ты отслужил, ты отслужил и бог с тобой
И гоп-стоп зелень, а ну-ка ложки не хватай
На раз-два сели и дайте деду первым взять
Учись малыш, чтоб масло первым получать
Тебе еще, еще до осени шуршать